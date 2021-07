SKY lança dispositivo com Android TV

A SKY lançou hoje, 7, o SKY Connect, receptor com Android TV integrado. O dispositivo faz parte da estratégia de inovação e integração de serviços da operadora. O produto será disponibilizado para assinantes Pós-pago.

PUBLICIDADE

Entre os principais recursos, o receptor conta com o smart speaker integrado ao Google Assistente. Por meio da voz, o assistente realizar ações como trocar o canal, mudar o volume, abrir aplicativos e buscar conteúdos. É possível acessar o Google Play Store para baixar aplicativos. A tecnologia também permite a conexão de um GamePad via BlueTooth.

O dispositivo traz conteúdos com qualidade 4K, de acordo com a disponibilidade dos serviços disponíveis na SKY Connect.

O SKY Connect faz parte do projeto Next Gen UI, que tem como objetivo a modernização da interface gráfica de equipamentos da operadora. O projeto foca na experiência de consumo de conteúdos, ao vivo e sob demanda. No terceiro trimestre deste ano, a companhia vai atualizar aproximadamente 300 mil equipamentos ativos no Brasil. (Com assessoria de imprensa)