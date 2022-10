Sky expande rede de fibra óptica para 21 cidades; veja os locais

A Sky informou que o seu serviço de banda larga por fibra óptica está disponível em 21 municípios distribuídos pelas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, com forte presença no estado do Rio Grande do Sul.

O serviço, chamado Sky Fibra, foi lançado em agosto deste ano. A expectativa da operadora de TV por assinatura via satélite é levar a conexão por fibra óptica a 60 cidades até o fim de 2022.

“Iniciamos com três municípios no Rio Grande do Sul, e nosso calendário de expansão do serviço segue dentro do que planejamos”, afirma Rodrigo Fernandes, diretor de Banda Larga da Sky, em nota.

Inicialmente, a conexão com infraestrutura de fibra óptica foi disponibilizada nos municípios gaúchos de Nova Petrópolis, Garibaldi e Carlos Barbosa.

Ao Tele.Síntese, a operadora informou as demais cidades nas quais o serviços já está disponível.

O estado do Rio Grande do Sul detém o maior número de municípios (14) com disponibilidade da rede de fibra óptica: Torres, Taquara, Dois Irmãos, Ivoti, Capão da Canoa, São Marcos, Flores da Cunha, Osório, Tramandaí, Veranópolis e Xangri-lá, além das três localidades em que o serviço estreou.

Nos outros estados, a conexão por essa tecnologia também já pode ser adquirida nas cidades de Ribeirão das Neves (MG), Lucas do Rio Verde (MT), Nova Mutum (MT), Sorriso (MT), Garanhuns (PE), Parnamirim (RN) e Concórdia (SC).

Infraestrutura

O serviço da Sky conta com a infraestrutura de fibra óptica da Fibrasil. Como operadora de rede neutra, o contrato não é de exclusividade. Segundo a Sky, a meta do serviço de banda larga é atingir mais de 1 milhão de assinantes.

Com 4,1 milhão de clientes no segmento de TV por assinatura, de acordo com o levantamento mais recente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de junho deste ano, a operadora planeja usar a base de assinantes na oferta do serviço de internet.

