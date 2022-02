Sky e DirecTV Go passam a oferecer assinatura do Starzplay

Conhecida por ter catálogo cheio de filmes famosos e séries cultuadas, a plataforma de streaming Starzplay já está disponível para assinantes pré-pago e pós-pago da Sky e para os usuários da DirecTV Go.

Clientes da Sky podem acessar os conteúdos via DirecTV Go, plataforma de streaming parceira da operadora. Em breve, será possível acessar também direto no app da Starzplay, com o login e senha da SKy.

Já para os usuários da DirecTV Go, dá para curtir os conteúdos pelo próprio aplicativo na TV, no computador e em dispositivos móveis, como celular e tablets.

Preço

O valor é R$ 14,90. Todos os clientes pré-pago e pós-pago da Sky podem aderir ao serviço, e o pagamento será feito por meio da fatura da operadora.

Clientes pós-pago têm um benefício. Para estes, o serviço já vem com 3 meses inclusos quando contratado por meio da Sky.

Dá para contratar o serviço por meio do site da Sky, do app (apenas Android) e do WhatsApp (apenas clientes pré-pago).

Em breve, serão 4 telas simultâneas pelo app/site da Starzplay e mais 2 telas pela DirecTV Go, ou seja, haverá a permissão de 6 telas simultâneas para o cliente assistir aos conteúdos na mesma conta.

A DirecTV Go tem promoção similar. O usuário que contratar o serviço até o dia 28 de fevereiro ganha os 3 primeiros meses e, após isso, o valor de R 14,90 é debitado no cartão de crédito cadastrado no aplicativo.

Diferentemente da Sky, os usuários não conseguirão entrar com login e senha da DirecTV Go no app da Starzplay (opção disponível em breve), mas terão todo o conteúdo disponível em suas contas da DirecTV Go.

Conteúdo

O catálogo da Starzplay reúne títulos como a premiada minissérie “The Act”, a série “The Great”. A plataforma exibe produções originais da Starz no mesmo dia em que são lançadas nos Estados Unidos. Entre os filmes de sucesso disponíveis está “Mamma Mia”.

No ano passado, a Starzplay fechou parceria similar com a Vivo.

