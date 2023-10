A Sky anunciou, nesta terça-feira, 17, que contratou a rede de fibra óptica da I-Systems para fornecer banda larga fixa em algumas capitais e regiões metropolitanas do País. O serviço chega primeiro a Brasília, com previsão de expansão para outras 26 cidades.

Em comunicado, a operadora destacou que o Sky Fibra, como o produto de banda larga fixa é chamado, será disponibilizado na capital paulista, além de cidades da região metropolitana de São Paulo (Guarulhos, Diadema, Poá, Francisco Morato, Franco da Rocha, Mauá, Taboão da Serra e Suzano). Limeira, no interior paulista, também terá cobertura.

Vale lembrar que a parceria com a I-Systems não é a primeira da Sky com uma empresa de rede neutra. A operadora mais conhecida pelo serviço de TV via satélite usa a infraestrutura de fibra óptica da Fibrasil no Sul do País. A Sky também tem um contrato com a American Tower, com foco no território do estado de Minas Gerais.

Segundo nota da Sky, como parte do plano de expansão do serviço de banda larga fixa, a contratação da rede neutra da I-Systems se deve ao fato da presença da infraestrutura na Grande São Paulo.

“A parceria com a I-Systems faz parte da estratégia da SKY e da VRIO, holding da operadora, de avançar com a cobertura de oferta do serviço de fibra óptica, o que aumenta a proposta de valor dos produtos oferecidos aos clientes e visa diminuir a brecha digital no Brasil e na América Latina”, afirma Rodrigo Fernandes, diretor de Banda Larga da Sky, em comunicado.

Planos

A Sky informou que os planos de banda larga fixa serão comercializados em pacotes de 200 Mbps, 400 Mbps e 600 Mbps, com valores promocionais de R$ 79,90, R$ 89,90 e R$ 119,90, respectivamente.

O Sky Fibra também pode ser adquirido com a DGO, plataforma online de TV ao vivo e streaming que conta com mais de 70 canais e 10 mil conteúdos sob demanda. Neste caso, os valores mensais são de R$ 139,80 (400 Mbps) e R$ 159,80 (600 Mbps) nos 12 primeiros meses.