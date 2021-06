Sky contrata Bianca Maksud para diretoria de Marketing

PUBLICIDADE

A SKY contratou Bianca Maksud como nova diretora de Marketing. A executiva sucede Claudia Benvenuti Canutti, que deixou a SKY. Ficará responsável por liderar as frentes de Comunicação com o Mercado, Base de Assinantes e Trade, Gestão da Marca, Campanhas, Eventos e Patrocínios. Ela irá se reportar a André Ribeiro, vice-presidente de Marketing da companhia desde dezembro de 2020.

Com experiência no mercado de conteúdo e mídia, Bianca Maksud ocupou posições com foco em planejamento e desenvolvimento de estratégias de negócios, marketing e gestão de marcas, reposicionamento, estratégias de comunicação, relações públicas e campanhas multiplataforma. Desde 2016, atuava como diretora de Marketing do Esporte no Grupo Globo. Além disso, trabalhou como gerente de produto na Claro.

Formou-se em Administração de Negócios na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e possui MBA na mesma área pela Business School São Paulo (BSP). (Com assessoria de imprensa)