Sky, Claro e Vivo liberam sinal de canais em dezembro

A Sky irá abrir o sinal de 21 canais, enquanto a Claro irá liberar 50 e a Vivo, 10 no último mês de 2021. A liberação dos canais ocorrerá em diferentes períodos de dezembro.

Os canais disponibilizados pela Sky incluem CNN Brasil, Combate, Disney, Cartoonito, DogTV e Big Brother Brasil (BBB). Os canais Disney (Star Channel, Star Life, FX, Nat Geo, Nat Geo Wild, Nat Geo Kids, Disney Channel, Disney Jr e Disney XD) também estarão disponíveis, entre os dias 4 a 9 de dezembro. O canal Combate estará com a programação liberada durante os dias 5 a 10 de dezembro com conteúdos do mundo da luta. Entre os dias 1 e 12, os clientes Sky terão acesso ao canal da CNN Brasil.

Os clientes Sky terão sete dias para conferir a programação completa dos seis canais Telecine contando a partir de ontem. O canal de desenhos Cartoonito ficará disponível de 14 a 20 de dezembro. Por fim, o BBB irá abrir entre 14 e 23 de dezembro com os momentos das edições anteriores.

Claro

Desde o dia 4 de dezembro até o dia 12, a Claro irá liberar 50 canais do NOW Online para TV ou aplicativos em dispositivos móveis. Entre os destaques da operadora, estão os 13 canais do grupo Discovery, os do grupo Band e canais Simba, além de emissoras de notícias como Globonews, CNN Brasil, BBC World News e Bloomberg.

O pacote de Telecine estará disponível aos clientes Claro entre 7 a 13 de dezembro sem custos adicionais. Após o período, os clientes poderão receber desconto de 50% por quatro meses na assinatura. A operadora também ampliou o período de degustação do streaming discovery+, dedicado à vida real. A plataforma é propriedade do conglomerado de mídia Discovery e a operadora tem exclusividade na oferta do streaming no Brasil.

Vivo

Até hoje, a operadora está liberando o canal Food Network. Já os canais da ESPN estarão disponíveis para os clientes até o dia 9. Esse também será o último dia em que os canais da Fox Sports permanecerão liberados, além da programação do Star Life.

O canal Combate estará aberto até o dia 10. Já o Telecine poderá ser acessado entre os dias 7 e 13 de dezembro. Na parte infantil, o Disney XD, Nat Geo Kids e Nat Geo Wild também ficarão disponíveis até o dia 9, enquanto o Cartoonito até o dia 20. O BBB chegará por último do dia 14 a 23 de dezembro.

Para os animais de estimação, o canal DogTV, que traz blocos de sons de relaxamento e estímulo para auxiliar o cão a se distrair e relaxar, terá sinal aberto do dia 23 de dezembro a 2 de janeiro de 2022. (Com assessoria de imprensa)

