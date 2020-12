Sky anuncia mais três canais abertos na Sky Play

A partir de hoje, 30, os canais de TV aberta, Record TV, SBT e RedeTV! estão disponíveis no SKY Play, plataforma de vídeo on demand da Sky, operadora de TV paga via satélite. Clientes pós e pré-pagos, com recarga ativa a partir do pacote SMART, podem conferir a programação via streaming, sem custo adicional, por meio do aplicativo ou do site da empresa.

Atualmente, os 53 canais ao vivo disponibilizados pela operadora representam cerca de 50% do consumo na plataforma pelos meios digitais. No Sky Play o usuário também pode acessar uma biblioteca de mais de nove mil conteúdos.

A funcionalidade começou em abril de 2019 com 10 canais lineares. Hoje, a operadora oferece os canais A&E, AXN, Band, Bandnews, Cartoon Network, Cinemax, CNN Brasil, Comedy Central, Discovery Channel, Discovery Kids, Discovery Turbo, Disney Channel, Disney Jr, Disney XD, ESPN, ESPN Brasil, ESPN 2, Food Network, FOX, FOX Life, Fox Sports, Fox Sports 2, FX, H2, HBO, HBO Family, HGTV, Discovery Home & Health, Discovery ID, Lifetime, MTV, National Geographic, Nickelodeon, Paramount, SONY Channel, Space, TCM, TLC, TNT, TNT Series, Warner Channel, AMC, Animal Planet, Boomerang, E!, FOX Sports, History e Nick Jr. (Com assessoria de imprensa)