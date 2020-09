SKY abre três canais em setembro para clientes pós e pré-pagos

A SKY anuncia a abertura de sinal dos canais History2, Film & Arts e Space em setembro. Entre os dias 4 a 29 de setembro, os clientes pós e pré-pago com recarga ativa, poderão ter acesso a uma programação repleta de documentários, filmes, séries e futebol, sem custo adicional. Entre os destaques, estão “Pioneiros do Velho Oeste”, “Vera” e a fase preliminar da UEFA Champions League.

No dia 5 de setembro, “Pioneiros do Velho Oeste” estreia no History2. A minissérie, com produção executiva de Leonardo DiCaprio, apresenta as histórias dos primeiros aventureiros americanos, que arriscaram suas vidas para ocupar os territórios inexplorados do país. A programação ao vivo do canal também estará disponível no SKY Play, plataforma on demand da SKY, até o dia 13 de setembro. O canal Film & Arts estará com sinal aberto até o dia 15 de setembro.

Entre os dias 20 a 29 de setembro, o canal Space transmite jogos da fase preliminar da temporada 2020/2021 da UEFA Champions League. Os clientes pós e pré-pago com recarga ativa poderão conferir partidas dos times europeus nos dias 22, 23 e 29 de setembro. A programação ao vivo e os conteúdos on demand do canal também estarão disponíveis no SKY Play. (assessoria de imprensa).

