Site da Anatel passa a mostrar dados de portabilidade

Começou a funcionar nesta semana a nova página de dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) com registros de portabilidade numérica. A área será atualizada mensalmente com as informações repassadas pela ABR Telecom, a entidade que administra as mudanças de número entre operadoras fixas e móveis.

Constam ali os dados de portabilidade desde o início desse instrumento, ativado em 2008. Desde então, o país registrou 62,62 milhões de portabilidades. O maior volume de trocas se deu no móvel, como era de se esperar, uma vez que essa modalidade de serviço sempre teve mais usuários.

A nova página mostra mais detalhes da competição entre as operadoras por clientes umas das outras. Por exemplo, a tele que mais recebeu números que eram de outras operadoras foi a Claro. Desde 2008, a companhia trouxe 14,47 milhões de clientes, com os respectivos números, das rivais, na telefonia móvel. Em seguida, vem a Vivo, com 12,59 milhões; TIM, com 8,64 milhões, e Oi, com 4,40 milhões.

Já entre as empresas “doadoras” de números no móvel, ou seja, que mais viram clientes levar seus números para rivais, a TIM tem 12,95 milhões. Seguida por Vivo, com 12,17 milhões, Claro, com 9,65 milhões, e Oi, com 7,71 milhões.

No fixo, o cenário é semelhante, com a Claro aparentando maior agressividade para atrair clientes e seus números das concorrentes. A Oi foi a que mais doou números no STFC. Veja no gráfico abaixo.

A página da Anatel também elenca os dados de operadoras mais reclamadas por não atender os pedidos de portabilidade. E traz até um mapa de transferências que indica a origem e destino dos números portados entre as operadoras. O site é esse aqui.