Sistema monitora redes ópticas e envia técnicos em caso de incidentes

A Furukawa anunciou nesta semana lançamentos de produtos voltados para donos de infraestrutura óptica. Um dos novos produtos da companhia é a plataforma Eye On, de monitoramento da rede.

O serviço foi desenvolvido no Brasil e é composto por quatro módulos: um mapa de calor da rede, que mostra como está a potência óptica e regiões onde há quedas. Outro, usa sensores para dizer se há elementos da rede violados ou como problemas (como caixas de emenda). Outro, ainda, identifica o problema e dispara um pedido para envio de técnico ao local. Por fim, há um módulo para coibir desvios de equipamentos, pelo qual um conjunto de produtos retirados por um técnico passa a ser rastreado.

Segundo Daniel Blanco, gerente de vendas e inovação da Furukawa, o Eye On foi criado a partir da demanda de um cliente do grupo. Este é “um grande provedor de redes ópticas” que já colocou a plataforma em uso em 30 cidades.

Ele diz que não pode revelar o nome desse primeiro usuário. Mas a partir desta semana, o sistema pode ser assinado por outras empresas, de qualquer porte, para o monitoramento em tempo real da infraestrutura de fibra.

Blanco afirma que o produto é único, não existe similar no mundo. “O Eye On permite monitorar a rede bem de perto, a partir da instalação de um ou dois conjuntos de sensores para cada 64 clientes finais da rede”, observa Blanco.

Os sensores utilizados foram desenvolvidos pela Furukawa, também no Brasil, e patenteados. Entre os quais, há sensores de luz e acelerômetros, capazes de indicar se uma caixa de emenda foi aberta e ficou suscetível à entrada de água, se caiu, se um veículo bateu no poste, se foi vandalizada, dentre outras variáveis.

Outros lançamentos

O Eye On é uma das tecnologias anunciadas pela Furukawa no evento que realizada em Atibaia (SP)* nesta semana. Além do produto digital, a empresa anunciou a fabricação local dos kits de Invisilight, uma fibra óptica flexível, que pode ser instalada em rodapés, roda tetos, pintada, tem baixos impacto visual e espessura. Por essas características, foi apelidada de “fibra invisível”.

Outro produto anunciado foi a atualização da família Laserway de cabos pré-conectorizados, voltada ao mercado corporativo. O produto, diz a Furukawa, consome 70% menos energia por dispensar fusão de fibras, diminui seu tamanho em 58% e derrubou o custo de propriedade (TCO) em 35%. A Invisilight é um dos produtos da família.

*O jornalista viajou a convide da Furukawa

