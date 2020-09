SinditeleBrasil muda a marca para Conexis Brasil Digital

O SinditeleBrasil -entidade patronal que congrega as grandes operadoras de telecomunicações – muda a sua marca. Passará a ser conhecido como Conexis Brasil Digital. A nova marca foi anunciada hoje, 29, durante o Painel Telebrasil, em seu último dia de debates digitais. Conforme a entidade, essa mudança acontece para fortalecer o propósito das empresas de “digitalizar o país e de conectar todos os brasileiros”.

Também foi promovida a alteração na presidência do Conselho de Administração da entidade, que passará a ser liderada pelo presidente da Oi, Rodrigo Abreu, no lugar de Luis Alexandre Garcia, presidente do conselho da Algar Telecom, que presidiu a entidade por três anos. O presidente executivo, Marcos Ferrari, continua no cargo.

PUBLICIDADE

Segundo Abreu, a entidade que passa dirigir tem ainda muitos desafios a enfrentar, entre eles, a definição de metodologia para o novo marco legal – a lei Lei 13.879/2019 – que autorizou a antecipação do fim das concessões de telefonia fixa e a renovação das frequências de celular sem licitação – e a reforma tributária, já que telecomunicações carrega uma das maiores cargas tributárias do mundo.