Considerado o próximo grande desafio do setor de conectividade via satélite, a conexão direta entre equipamentos no espaço sideral e smartphones (modelo conhecido como “direct to device”) deve ser lançada pela Hughes no ano que vem, indicou o presidente da operadora no Brasil, Rafael Guimarães, nesta quarta-feira, 4, durante o evento Futurecom 2023, em São Paulo.

A banda larga satelital será fornecida por meio da constelação EchoStar Lyra. A previsão é de que a primeira fase da constelação entre em atividade também em 2024.

“A partir do ano que vem, lançamos a primeira fase da [constelação] Lyra, com foco em IoT e direct to device”, ressaltou Guimarães. “Com o celular na mão, será possível acessar o satélite com cobertura de rádio base mais próxima”, acrescentou.

O CEO da operadora de satélites no Brasil destacou que a conexão direta entre dispositivos móveis e artefatos no espaço “é a próxima fronteira” do setor. O objetivo é prover uma conectividade eficiente, de modo que o usuário não perceba por qual rede – móvel terrestre ou satelital – esteja conectado.

“Alguns projetos vão decantar, outros vão decair. De fato, esse é o novo desafio”, frisou. “A visão é de entregar uma experiência próxima ao 4G”, afirmou, a respeito do serviço da Hughes. Ele não indicou uma previsão específica para o Brasil.

Recentemente, a EchoStar, controladora da Hughes, anunciou uma fusão com a Dish, que fornece serviços de TV por satélite, streaming e telefonia 5G. A Hughes também fechou um acordo de US$ 900 milhões com a Força Espacial dos Estados Unidos para fornecer conectividade via satélite de baixa órbita (LEO). A empresa vai utilizar as capacidades da parceira OneWeb e da constelação EchoStar Lyra no provimento dos serviço.

No mesmo painel, o superintendente de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel, Vinicius Caram, destacou que a agência está promovendo dois sandbox regulatórios para testar a conexão direta entre satélites e smartphones no Brasil.