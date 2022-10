Sinal de Claro, TIM e Vivo agora pega no Metrô no Rio de Janeiro

Em parceria com Claro, Oi, TIM e Vivo, MetrôRio implantou mais de 30 km de fibra óptica via cabo nas instalações da linha 4; projeto, que também contempla linhas 1 e 2, vinha sendo realizado, gradualmente, desde 2020

O MetrôRio anunciou que serviços de telecomunicações, como telefonia e internet móveis, já estão funcionando por completo nas linhas 1, 2 e 4 da malha metroviária carioca.

Realizada em parceria com as operadoras Claro, Oi, TIM e Vivo, a iniciativa, em funcionamento desde segunda-feira, 10, permite que os passageiros façam ou recebam ligações e utilizem redes de internet 4G em áreas como túneis, mezaninos e plataformas.

Segundo a concessionário responsável pelo metrô do Rio de Janeiro, o tráfego de dados das operadoras deve fluir em razão da instalação de mais de 30 km de fibra óptica via cabo, o que garante melhor qualidade de sinal em ambiente fechado, além de ampliar a cobertura 4G para celular em todo o sistema metroviário.

Além disso, novas antenas, cabos, receptores e transmissores foram adicionados ao Sistema de Antenas Distribuídas (DAS) da rede. Os equipamentos, ao serem conectados à base de comunicação das operadoras, possibilitam a ampliação do sinal para a telefonia e a internet móveis nas instalações do metrô.

Ao todo, de acordo com o MetrôRio, mais de 600 antenas e cabos de radiofrequência foram instalados nas estações e nos túneis da malha metroviária da capital fluminense.

O projeto foi dividido em quatro etapas. A última, já testada e concluída, corresponde ao trecho da Linha 4, de General Osório/Ipanema ao Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.

As três primeiras fases, em funcionamento gradual desde agosto de 2020, contemplam todas as estações e trens das Linhas 1 (de Uruguai/Tijuca até General Osório/Ipanema) e 2 (de Pavuna a Botafogo/Coca-Cola, incluindo os trechos subterrâneos nos túneis localizados no Maracanã, em Del Castilho e em Maria da Graça).

“Ter todo o sistema conectado, graças à parceria com as operadoras de telefonia, é um grande passo, uma comodidade importante que oferecemos aos nossos clientes”, afirma Guilherme Ramalho, presidente do MetrôRio, em nota. (Com assessoria de imprensa)

