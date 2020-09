Sinal da 4G alcança 97,5% da população brasileira

A cobertura 4G no Brasil já chega a 4.997 municípios brasileiros, onde moram 97,5% da população nacional, segundo levantamento de julho do SindiTelebrasil. Considerando também as redes de 3G, a banda larga móvel já está instalada em todos os municípios do País, levando os benefícios da conectividade aos brasileiros.

De acordo com o balanço, entre agosto de 2019 a julho de 2020, as redes de quarta geração foram instaladas em 408 novos municípios, o que representa um crescimento de 8,9% em 12 meses. Essa cobertura está bem acima do esperado, que era alcançar 1.079 municípios, em dezembro de 2017. A obrigação foi cumprida um ano antes.

No mesmo período foram ativados 15,2 milhões de novos chips 4G, somando um total de 161,4 chips de quarta geração em todo o Brasil, o que representa a ativação de 29 novos chips 4G por minuto.

“Para a continuidade da expansão dos serviços no mesmo ritmo da demanda da população por novos serviços, são necessárias políticas públicas que priorizem a digitalização do Brasil e modernização das leis municipais de antenas. Hoje, em mais de 300 municípios, existem legislações desatualizadas, que dificultam e muitas vezes impedem a instalação de infraestrutura de telecom”, avaliou o presidente executivo do SindiTelebrasil, Marcos Ferrari.

Considerando também as redes de 3G, a banda larga móvel chega a todos os municípios brasileiros. O 3G está em 5.225 municípios, onde moram 99,9% da população brasileira. No total, o Brasil conta com 198,2 milhões de acessos à internet pela rede móvel, em 3G e 4G. Considerados os acessos fixos e móveis, o Brasil fechou o mês de julho com um total de 232,4 milhões de acessos no País. Destes, 34,2 milhões são em banda larga fixa.

A expansão da infraestrutura no Brasil e seus desafios será tema de debate no Painel Telebrasil 2020, nos dias 8, 15, 22 e 29 de setembro. As inscrições são gratuitas e a programação completa do Painel podem ser acessadas no site http://paineltelebrasil.org. br/.