Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Para dinamizar o mercado, Luiz Henrique defende que sejam criadas regras que atuem mais no atacado do que no varejo. E defende que a cultura da desregulamentação deveria estar presente em diferentes instâncias legislativas, e não apenas entre o regulador de telecomunicações, como a Anatel.

PUBLICIDADE