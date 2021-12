Silva conclui proposta do PL das Fake News na próxima semana. Mas votação fica para 2022, diz Lira.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta quinta-feira, 2, que a votação do projeto de lei das fake news (PL 2.630/202) deve ficar para o ano que vem. O Plenário deve apreciar o projeto de lei no início de 2022.

Lira ainda falou que o tema é complexo. ” Como o assunto é muito polêmico, isso tem que vir bem maduro e deve ficar para o ano que vem. O deputado Orlando fez um trabalho muito extenso. Ele deve ter finalizado essa discussão no grupo onde está reunido e, devido a ser um assunto polêmico, que envolve informações na Internet, com todos os seus efeitos e causas, o tema deve vir bem maduro e deve ficar para o começo de 2022″.

Em entrevista ao Tele Síntese, o relator do PL das fake News, Orlando Silva (PCdoB-SP), disse que quem define a pauta da Câmara é o presidente. Foi Arthur Lira quem sinalizou votar esse ano, é Arthur Lira quem sinaliza votar no começo do ano que vem. “Nossa tarefa é preparar a proposta, minha perspectiva é concluir esse trabalho na próxima semana. Conversei ontem com o Presidente Arthur Lira, ele está confiante no trabalho que fizemos”, revelou.

Nesta quarta-feira, por 7 votos a 4, o grupo de trabalho (GT) da Câmara dos Deputados que analisa proposta de combate às fake news aprovou o texto-base do relatório do deputado Orlando Silva ao projeto de lei 2.630/20.

As votações no Congresso devem ser realizadas, segundo o presidente da Câmara, até 17 de dezembro com a aprovação do Orçamento de 2022.

