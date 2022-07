Siga Antenado reforça prevenção a interferência do 5G no sinal de TV em Brasília

Após 15 dias da ativação do 5G em Brasília, a Siga Antenado recomenda que as famílias que utilizam a parabólica tradicional para assistir televisão a procurarem a instituição caso percebam algum indício de interferência no sinal aberto de TV. De acordo com a nota divulgada nesta quarta-feira, 20, chuviscos, imagens travadas e até a interrupção permanente da transmissão podem ser identificados.

Segundo a Siga Antenado, a interferência pode acontecer porque a tecnologia 5G opera na mesma frequência da Banda C, ocupada pelo sinal de TV aberta da parabólica tradicional. “). A entidade está preparada para apoiar a população que utiliza parabólicas tradicionais na identificação e solução das possíveis interferências”, diz a nota

A instituição não governamental e sem fins lucrativos é responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). Além do suporte na verificação da possível interferência, a Siga Antenado faz a instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital para a população de menor renda inscrita em programas sociais do Governo Federal e que tenha uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento.

De acordo com a nota, quem perceber algum indício de interferência no sinal aberto de TV da parabólica tradicional que tenha surgido após a ativação do sinal do 5G, deve entrar em contato com a entidade pelo número 0800 729 2404.

Já para saber se tem direito ao kit gratuito, a recomendação é acessar o site www.sigaantenado.com.br

