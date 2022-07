Siga Antenado instala primeira parabólica digital gratuita para beneficiário de programas sociais

Músico de 48 anos que mora com a família em Samambaia do Norte, cidade satélite do Distrito Federal, é o contemplado

O músico Joselito José da Silva, de 48 anos, é o primeiro beneficiário de programa social que recebe uma parabólica digital do Siga Antenado. Ele mora com a família em Samambaia do Norte, cidade satélite do Distrito Federal.

A instalação de uma antena parabólica digital evita interferência nos canais abertos com a chegada da tecnologia 5G, além de melhorar qualidade do sinal, imagem e som. O equipamento foi colocado gratuitamente nesta quarta, 29, pela Siga Antenado, entidade administradora da faixa EAF que começou a distribuição e instalação dos kits há dez dias.

Joselito faz parte do grupo de brasileiros beneficiários de programas sociais do Governo Federal que irão receber os kits com a nova parabólica digital. Cerca de 20 milhões de famílias no país acompanham o sinal aberto e gratuito via parabólica tradicional, que terá o sinal interrompido com a chegada do 5G.

Por conta disso, é preciso substituir o equipamento pela nova antena parabólica digital. Desse número, estima-se que praticamente metade são beneficiários dos programas do Governo Federal.

As famílias do DF registradas em programas sociais do Governo Federal e que têm antenas parabólicas tradicionais instaladas e em funcionamento devem entrar em contato com a central de atendimento da Siga Antenado para o agendamento da instalação da nova parabólica digital, pelo telefone 0800 729 2404 ou pelo site www.sigaantenado.com.br.

Como funciona

Em residências de famílias que assistem TV aberta usando antena parabólica tradicional será necessário instalar novos equipamentos da parabólica digital para a continuidade do usufruto da programação gratuita. A melhora é sensível na qualidade de imagem e som.

Quem utiliza a antena digital externa, do tipo espinha de peixe, ou a antena interna para assistir programação dos canais abertos de TV, já tem acesso à TV Digital e não precisa fazer nada.

O mesmo acontece para quem possui TV por assinatura. Também não será impactado e não precisa trocar os equipamentos.

