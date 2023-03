Siga Antenado inicia troca de parabólicas em mais 664 cidades

A Siga Antenado (EAF) iniciou o agendamento e a instalação dos kits gratuitos de parabólica digital em mais 664 cidades de todos os estados do país nesta quarta-feira, 29.

Com isso, começou a segunda etapa da terceira fase de instalações, que contempla ao todo 1.103 cidades.

Rio Grande do Sul é o estado que tem mais municípios com agendamentos disponíveis: 131. Em seguida, estão Santa Catarina e São Paulo, com 108 e 87, respectivamente.

Quem pode pedir a parabólica digital?

É preciso atender alguns requisitos para fazer o agendamento: ser inscrito em programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter na residência uma parabólica tradicional instalada e funcionando.

Nestas 664 cidades, a previsão é de que aproximadamente 903 mil famílias de menor renda sejam beneficiadas com a troca das parabólicas em toda esta etapa.

Quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir à TV. Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada em sua cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

Todo o processo, que vai do agendamento até a instalação do kit na residência, é gratuito. Para saber se tem direito à nova parabólica digital, o interessado deve entrar em contato com os canais de comunicação da Siga Antenado, que são o número 0800 729 2404 ou o site sigaantenado.com.br. É necessário informar no momento do atendimento o número do CPF ou NIS.

O serviço está disponível, desde o ano passado, em outros 946 municípios, incluindo as capitais e o Distrito Federal. As famílias que utilizam outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital tipo espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que beneficiarias de programas sociais, não precisam fazer a troca.

O presidente da Siga Antenado, Leandro Guerra, destaca a importância de as famílias entrarem em contato com os canais de comunicação da Siga Antenado para saber se têm direito ao kit gratuito. “Temos o site da Siga Antenado e o telefone 0800 729 2404. A troca, além de necessária, permite que o público tenha acesso a uma melhor qualidade de som e imagem e a mais de 80 canais com programação diversificada”, afirma Guerra.