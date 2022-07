Siga Antenado inicia instalação gratuita da parabólica digital em Belo Horizonte

A Siga Antenado (EAF) começou a receber pedidos e a instalar os kits de parabólica digital em Belo Horizonte (MG). Apenas pessoas beneficiárias de programas sociais inscritas no Cadastro Único Federal e que assistam apenas TV aberta via parabólica tradicional (TVRO) têm direito ao kit.

PUBLICIDADE

Ao todo, a Siga Antenado vai instalar 2,69 mil kits na capital mineira. A medida é necessária para evitar que a população perca o sinal de TV aberta transmita por satélite quando a rede de telefonia móvel 5G for ativada. O sinal do 5G “puro” (Standalone) utiliza frequência de 3,5 GHz, causando interferência no sinal das parabólicas comuns.

Cerca de 20 milhões de famílias no país acompanham o sinal aberto e gratuito via satélite na Banda C, que irá migrar para a Banda Ku, a fim de evitar interferências na faixa de 3,5 GHz, reservada para o 5G. Desse número, estima-se que praticamente metade são beneficiários dos programas do Governo Federal.

O CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, destaca a importância do engajamento dos usuários de parabólicas para o avanço da troca dos equipamentos pela Siga Antenado e o início do processo de implementação do 5G no Brasil pelas operadoras de telecomunicações.

“É fundamental a participação e a mobilização da população para a agilidade do processo de migração, com a distribuição e a instalação dos equipamentos. A Siga Antenado trabalha para que os benefícios da nova tecnologia da parabólica de TV aberta cheguem o mais rápido possível na casa desses brasileiros”, explica Leandro Guerra.

As famílias registradas em programas sociais do Governo Federal e que têm antenas parabólicas tradicionais instaladas e em funcionamento devem entrar em contato com a central de atendimento da Siga Antenado para o agendamento da instalação da nova parabólica digital pelo telefone 0800 729 2404 ou pelo site www.sigaantenado.com.br.

Vale ressaltar que quem utiliza a antena digital externa, do tipo espinha de peixe, ou a antena interna para assistir programação dos canais abertos de TV, já tem acesso à TV Digital e não precisará fazer nada. Quem possui TV por assinatura não será impactado e não precisa trocar os equipamentos.

PUBLICIDADE