Siga Antenado inicia instalação de kits para os beneficiários do CadÚnico de Brasília

A Siga Antenado (Entidade Administradora de Faixa — EAF) começou nesta segunda-feira, 20, por Brasília (DF) a distribuição e a instalação gratuita dos kits de recepção para as famílias registradas em Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que utilizam antenas parabólicas convencionais para sintonizar canais de televisão.

A distribuição será ampliada para outras capitais, em data que ainda será definida.

Associação sem fins lucrativos criada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, compradoras da faixa de 3,5 GHz no Leilão do 5G feito pela Anatel em 2021, a Siga Antenado (Entidade Administradora da Faixa – EAF) é responsável por atender as obrigações existentes no edital da licitação.

Cerca de 20 milhões de famílias no país acompanham o sinal aberto e gratuito via satélite na Banda C, que irá migrar para a Banda Ku, a fim de evitar interferências na faixa de 3,5 GHz, reservada para o 5G. Desse número, estima-se que praticamente metade são beneficiários dos programas do Governo Federal.

Segundo o CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, Brasília foi escolhida para o início da instalação por critérios técnicos, operacionais, logísticos e demográficos, além da disponibilidade dos equipamentos em estoque.

Guerra ressalta que os usuários de parabólicas devem procurar a Siga Antenado para agendar a instalação. “É fundamental a participação e a mobilização da população registrada no CadÚnico para a agilidade do processo de migração, com a distribuição e a instalação dos equipamentos”, frisa.

As famílias registradas em Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que utilizam antenas parabólicas convencionais para sintonizar canais de televisão ligar para a central de atendimento da Siga Antenado pelo telefone 0800 729 2404. Ou podem fazer o pedido site da Siga Antenado.

Quem precisa fazer a troca

Para quem assiste TV aberta usando antena parabólica convencional, a TVRO, será necessário instalar novos equipamentos para continuar usufruindo da programação gratuita, que oferece mais qualidade de imagem e som.

Antenas digitais

Quem utiliza antenas digitais externa, tipo espinha de peixe, ou interna para assistir sua programação, já tem acesso à TV Digital e não precisará fazer nada.

TV por assinatura

Quem possui TV por assinatura, não precisará fazer a troca.

Kits gratuitos

Famílias que fazem parte de algum programa social do Governo Federal (CadÚnico) e assistem TV usando parabólica convencional poderão receber gratuitamente o kit com a nova parabólica digital.

SERVIÇO

Para solicitar a instalação é necessário entrar em contato com a central de atendimento da Siga Antenado.

Telefone: 0800 729 2404

Site da Siga Antenado: Clique Aqui

