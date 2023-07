Siga Antenado agenda troca de parabólica em mais 102 cidades

Em sua quarta fase de instalações, a Siga Antenado iniciou o agendamento para distribuição dos kits gratuitos com a nova parabólica digital em mais 102 cidades de todos os estados do país. Minas Gerais é o estado que tem mais municípios: 22. Em seguida, estão Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com 19 e 13, respectivamente.

É preciso atender alguns requisitos para fazer o agendamento: ser inscrito em programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter na residência uma parabólica tradicional instalada e funcionando. Nestas 102 cidades, a previsão é de que aproximadamente 62,8 mil famílias de menor renda sejam beneficiadas com a troca das parabólicas.

A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir à TV. Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada na cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

Todo o processo, que vai do agendamento até a instalação do kit na residência, é gratuito. Para saber se tem direito à nova parabólica digital, a população deve entrar em contato com os canais de comunicação da Siga Antenado, que são o número 0800 729 2404 ou o site sigaantenado.com.br. Será necessário informar no momento do atendimento o número do CPF ou NIS (Número de Identificação Social).

O serviço está disponível em outros 1.610 municípios, incluindo as capitais e o Distrito Federal. As famílias que utilizam outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna ou TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não precisam fazer a troca.

A Siga Antenado é o nome fantasia da EAF (Entidade Administradora da Faixa), criada por determinação da Anatel. É a entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). A Siga Antenado é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixa 3,5 GHz. (Com assessoria de imprensa)