Siemens traz roteador industrial Scalance MUM856-1 para Brasil

A Siemens está trazendo ao país o roteador Scalance MUM856-1, que permite conectar aplicações industriais locais a uma rede de telefonia móvel pública. O roteador é compatível com redes 5G, 4G e 3G.

A expectativa é que o novo produto já tenha aprovação de uso junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em setembro. Sander Rotmensen, diretor de Equipamentos Industriais para Comunicação Sem Fio da Siemens em evento da companhia, fez o anúncio hoje, 24, em evento da companhia.

Voltado para uso industrial, o Scalance MUM856-1 tem aplicações para monitorar e fazer manutenção remotamente em plantas, máquinas, elementos de controle e outros dispositivos industriais com altas taxas de dados.

A Siemens realizou testes com o produto na rede privada implementada em 2019 no Showroom Automotivo e no Centro de Testes da Siemens em Nuremberg, na Alemanha. Os testes contaram com parceria da Qualcomm.

Em evento hoje, 24, da Simens, Agostinho Linhares, gerente de Espectro, Órbita e Radiodifusão da Anatel, afirmou que a autarquia está trabalhando para disponibilizar 400 MHz para redes privativas. “Isso será essencial para manter a competitividade do Brasil e baratear custos em relação a outros países”, afirmou.

As empresas brasileiras já podem solicitar uma faixa de frequência 2,3 GHz como porta de entrada para a 5G no mercado brasileiro. A previsão é de que a partir de outubro já estejam disponíveis as frequência entre 3,7 e 3,8 GHz para as redes privadas, faixas nas quais a Siemens tem grande interesse. (Com assessoria de imprensa)