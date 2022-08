Setor produtivo defende uso de crédito para compensar dívidas com Fisco

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Entidades setoriais de telecomunicações e indústria divulgaram nota, nesta terça-feira, 16, em defesa de projeto de lei que permite o uso de crédito para compensar dívidas com Fisco. Trata-se do PL 2.243/2021, que aguarda análise na Câmara dos Deputados desde julho do ano passado, sem avanços.

PUBLICIDADE

O texto, de autoria do deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), altera a Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980), com o objetivo de autorizar compensar dívidas com Fisco como matéria de defesa nos embargos à execução fiscal, o que gera diferentes interpretações atualmente.

Literalmente, o texto insere na lei o seguinte trecho: “Não será admitida reconvenção e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão arguidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos”.

Para o autor, a norma em vigor “está ultrapassada” e o projeto de lei visa “possibilitar que os contribuintes possam exercer o seu direito de defesa em execuções fiscais de forma efetiva e ampla”.

A matéria tramita em conjunto com outros projetos que versam sobre o mesmo tema, mas que também não tiveram votação neste ano.

Entidades apoiam

Em manifesto, o setor produtivo explica que com base na lei atual, se o contribuinte for acionado pela Fazenda Pública por alguma dívida, ele “não pode se defender nos autos da Execução Fiscal alegando que também possui um crédito a receber – que abateria parte ou todo o débito”.

A nota destaca que há diferentes interpretações sobre a norma entre permitir ou negar a compensação. “Essa falta de uniformização, além de insegurança jurídica, gera aumento dos gastos públicos e morosidade, em razão do elevado número de contribuintes que têm buscado o Poder Judiciário para pleitear a matéria”, consta no comunicado.

Uma das entidades que apoiam o projeto é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais (Brasscom). O presidente da entidade, Sergio Paulo Gallindo, destaca a importância do tema.

“A proposta tem ampla relevância para a sociedade e para as empresas, uma vez que harmoniza a divergência sobre o tema, além de promover mais segurança jurídica a contribuintes que venham a sofrer execuções fiscais”, disse Gallindo.

Atualmente, 13 entidades assinam o manifesto:

ABINC – Associação Brasileira de Internet das Coisas

ABISEMI – Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores

ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção

Abratel – Associação Brasileira de Rádio e Televisão

ABT – Associação Brasileira de Telesserviços

APETI – Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação

AsBraAP – Associação Brasileira de Agricultura de Precisão

Brasscom – Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais

FABUS – Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus

FecomercioSP – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo

FENAINFO – Federação Nacional das Empresas de Informática

LISBrasil – Associação Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Sistemas de Informação Laboratorial

TelComp – Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas

PUBLICIDADE