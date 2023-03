Setor externo tem em fevereiro o menor déficit desde 2017, aponta BC

O setor externo apresentou menor déficit para o mês de fevereiro dos últimos seis anos. O resultado das transações correntes ficou negativo em fevereiro em US$ 2,815 bilhões, conforme divulgou hoje, 27, o Banco Central. Esse desempenho é o melhor desde 2017 para o mês de fevereiro quando, naquele ano o déficit foi de US$ 539, 2 milhões. A balança comercial de bens registrou superávit de US$2,5 bilhões em fevereiro de 2023, ante saldo positivo de US$3,6 bilhões em fevereiro de 2022. As exportações de bens totalizaram US$21,6 bilhões e as importações de bens, US$19,1 bilhões, reduções de 9,0% e 5,4% em comparação a fevereiro de 2022.

Na comparação interanual, o saldo comercial diminuiu US$1,0 bilhão; o déficit em serviços recuou US$772 milhões; e o déficit em renda primária reduziu US$1,7 bilhão. O déficit em transações correntes nos doze meses encerrados em fevereiro de 2023 somou US$54,4 bilhões (2,78% do PIB), ante US$55,8 bilhões (2,86% do PIB) no mês anterior e US$46,8 bilhões (2,81% do PIB) em fevereiro de 2022.

Investimento Diretos

Os investimentos diretos no país (IDP) registraram ingressos líquidos de US$6,5 bilhões em fevereiro de 2023, ante US$10,8 bilhões em fevereiro de 2022. Houve ingressos líquidos de US$4,9 bilhões em participação no capital e de US$1,6 bilhão em operações intercompanhia. O IDP acumulado em 12 meses totalizou US$88,0 bilhões (4,49% do PIB) em fevereiro de 2023, ante US$92,3 bilhões (4,75% do PIB) no mês anterior e US$50,2 bilhões (3,01% do PIB) em fevereiro de 2022.

As reservas internacionais somaram US$328,1 bilhões em fevereiro de 2023, recuo de US$3,0 bilhões em relação ao mês anterior. A redução decorreu, principalmente, de contribuições negativas de variações por preços, US$3,7 bilhões, e por paridades, US$2,2 bilhões. O retorno líquido em operações de linhas com recompra totalizou US$2,5 bilhões e as receitas de juros somaram US$521 milhões.

