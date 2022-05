Setor de telecomunicações investiu R$ 35,6 bi em 2021

O setor de telecomunicações investiu, em 2021, R$ 35,6 bilhões, o que representou um crescimento nominal de 9,9% em comparação com 2020. Se considerar o valor pago com a aquisição das licenças do 5G no final de 2021, o setor investiu R$ 38,5 bilhões.

PUBLICIDADE

Nos últimos cinco anos, o setor investiu em média R$ 36,9 bilhões em valores reais, sem contar o valor pago em outorgas. Em valores reajustados pela inflação, que em 2021 ultrapassou os 10%, o investimento do ano passado apresentou uma queda de 1,1%.

“Estamos mantendo os investimentos acima de R$ 30 bilhões. Ano passado foram R$ 35,6 bilhões. O setor tem um papel importante como dinamizador da economia. Seja na geração de novos negócios seja na geração de empregos. Mesmo em um cenário de crise, o setor aumentou o número de emprego, muito impulsionado pela banda larga móvel e telefonia móvel”, afirmou o presidente executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari.

Emprego – O setor fechou o ano de 2021 empregando diretamente 545 mil trabalhadores. Comparado com 2020, houve um aumento de 8,7% no número de empregos diretos. Destaque para a área de indústria, onde a mão de obra cresceu 13,5% e para a área de serviço, que registrou aumento de 15,6%.

Receita – A receita bruta do setor alcançou R$ 265 bilhões em 2021, uma queda de 3,3% em valores reais em relação a 2020. Em valores nominais, a receita bruta aumentou 5,5%. Mais de 40% da receita do setor vem da telefonia móvel.

Internet – Ao todo, o Brasil fechou o ano de 2021 com 338,3 milhões de acessos em todos os serviços, considerando telefonia fixa e móvel, banda larga e TV por assinatura. A banda larga, fixa e móvel, registrou crescimento de 10,4% em relação a 2020. Já os serviços de telefonia fixa e TV por assinatura registraram queda de 5,8% e 9,5% respectivamente.

A cobertura da tecnologia 4G alcançou 5.484 municípios onde residem 99,8% da população. No período de um ano, 178 novos municípios foram cobertos com a tecnologia 4G. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE