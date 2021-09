Setor de telecom investiu R$ 8,3 bilhões no 2º trimestre, aumento de 11%

De acordo com balanço da Conexis, nos seis primeiros meses do ano, o investimento cresceu para R$ 16,2 bilhões, embora a receita das operadoras tenha diminuído.

O setor de telecomunicações investiu no segundo trimestre deste ano R$ 8,3 bilhões, em valores nominais, o que representa um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2020. De acordo com balanço da Conexis Brasil Digital, nos seis primeiros meses de 2021, os investimentos somaram R$ 16,2 bilhões, 11,7% a mais que o mesmo período do ano passado, em valores nominais. A base de 2020, é bom lembrar, é menor. As empresas seguraram investimentos em função da pandemia, principalmente no segundo trimestre.

“Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, o setor mostrou a sua força e superou, neste ano, os investimentos de 2020. Se considerarmos os valores reais também houve crescimento, 1,8% no trimestre e de 4,5% no semestre, comparados com o mesmo período do ano passado”, ressaltou o presidente executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari. Esses recursos foram aplicados especialmente em expansão de redes e melhoria da qualidade dos serviços.

Outros números

A entidade vai revelar mais detalhes do levantamento no Painel Telebrasil, evento que realiza hoje. Apesar investimentos em alta, a receita bruta do setor alcançou R$ 62,4 bilhões no 2T21, uma queda de 1,5% em relação ao ano anterior em valores reais. Comparada com a média dos cinco últimos períodos, a queda foi de 5,1%. Reflexo da retração da TV paga, no serviço móvel durante o confinamento social e da menor demanda por telefonia fixa.

A banda larga, fixa e móvel, foi o serviço que mais evoluiu no período, com crescimento de 9,2% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Ao todo, 21,3 milhões de novos acessos foram ativados, sendo 2,8 milhões de banda larga fixa e 18,5 milhões de móvel. A telefonia celular cresceu 7,7% no período.

O setor emprega diretamente 540,5 mil trabalhadores. Comparando com 1T20, um período de crise com recorde de desemprego em todos os segmentos da economia, a mão de obra do setor de telecom teve um aumento de 7,8%, com destaque para a indústria que cresceu 11,4% e serviços com o crescimento de 12,6%.