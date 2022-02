SES cria empresa com a indiana Jio para vender banda larga por satélite

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A operadora indiana de 4G Jio Platforms e a SES se juntaram para fornecer serviços de banda larga baseados em satélite em toda a Índia. A nova joint venture vai utilizar os satélites da SES em órbitas geoestacionárias e médias da Terra, incluindo a rede O3b.

Jio e SES terão 51% e 49% de participação acionária na joint venture, respectivamente. A joint venture venderá links e capacidade de vários gigabits para empresas, backhaul móvel e vai atender também clientes de varejo. Com isso, vai representar quase a totalidade dos negócios da SES no país. Apenas dois segmentos, os de conexão de dados para os setores aeronáutico e marítimo, seguem explorados apenas pela SES.

Como parte do plano de investimento, será construída uma “extensa infraestrutura de gateways” na Índia.

A Jio será sócia e cliente âncora da joint venture. A criação da nova empresa se dá com a assinatura de um contrato de compra de capacidade, de gateways e equipamentos no valor total de US$ 100 milhões. Em contrapartida, a Jio oferecerá serviços gerenciados e serviços de operações de infraestrutura de gateway para a joint venture.

A união das duas companhias também vai alavancar o SES-12, o satélite GEO de alto rendimento da SES que atende a Índia, e o O3b mPOWER, a constelação MEO de próxima geração da SES, para estender e complementar a rede terrestre da Jio.

De acordo com a SES, essa joint venture será um catalisador para conectar as áreas não conectadas da Índia, oferecendo, com isso, acesso a saúde remota, serviços governamentais e ensino a distância.

