Serpro vai contratar envio de 29,8 milhões de SMS

O Serpro realiza pregão eletrônico no dia 6 de abril para contratação de envio e recebimento de 29,8 milhões de mensagens curtas (SMS – Short Message Service) sob demanda no prazo de 36 meses. Para participar da licitação, a empresa deve comprovar que está em boa situação financeira ou apresentar capital social de no mínimo R$ 150 mil.

A empresa deve contar com Data Center do tipo TIER-III e dispor de redundância de infraestrutura, hardware e software, e obrigatoriamente, estar fisicamente instalado em território nacional. A empresa contratada deve assegurar a implementação de tecnologia de cluster para garantir alta disponibilidade.

Além do envio e recepção de mensagens curtas de texto para aparelhos de telefonia móvel, disponibilizados através de Interface Web, a empresa deve administrar o cadastro de nomes e de números telefônicos dos destinatários; criar e manter grupos de envios; alterar os dados do destinatário como nome e/ou número telefônico, refletindo simultaneamente em todos os grupos aos quais o destinatário participe e cadastrar modelos de mensagens (biblioteca de mensagens pré-formatadas, além de outras tarefas.

A contratada deve ter capacidade de enviar individualmente as mensagens pela Interface Web, e também de enviar as mensagens em lote, através da transmissão de arquivos, em diferentes formatos (TXT, CSV, XLS ou XML), utilizando no mínimo os Software, específico de Controle de Fila, Q-Ware e Mobile MEI.

O edital do leilão pode ser acesso no site do Comprasnet (https://www.gov.br/compras/edital/806030-5-00267-2022). A abertura das propostas está marcada para o dia 6 de abril, às 10 horas, no site www.gov.br/compras.

