Serpro prorroga prazo na busca de parceiros para serviços IoT

O Serpro prorrogou os três chamamentos públicos com o objetivo de habilitar empresas com potencial de construção de serviços em parceria na área de Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês). Agora as companhias interessadas terão até o dia 21 deste mês para enviar a documentação.

No primeiro chamamento, o foco é solução de serviços relacionados ao provimento de dispositivos embarcados para IoT. O segundo parceiros para solução de comunicação de redes especialistas para a tecnologia, enquanto o terceiro pretende selecionar parceria na área de solução de gerenciamento de dispositivos IoT(plataforma).

Segundo o Serpro, a prorrogação se deveu porque até a presente data não recebeu o quantitativo de propostas pretendido. Os interessados poderão obter o arquivo do edital no sítio do Serpro, no endereço: www.serpro.gov.br/consultaspublicas/sede/0123-2021. A documentação exigida deverá ser enviada para o e-mail parcerias@serpro.gov.br, até do dia 21/06/2021.