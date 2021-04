Serpro faz chamamento público para serviços de automação robótica

O Serpro publicou, no Diário Oficial da União, o edital do Chamamento Público Eletrônico Nº 0331/2021 para procedimento de solicitação de proposta técnica para identificar empresas interessadas, em regime de parceria de negócio, na disponibilização de serviços de Robotic Process Automation (RPA) na modalidade “como serviço” (as a service). Empresas que desejarem participar da parceria devem enviar suas propostas até o dia 5 de maio para a estatal.

O objetivo será o desenvolvimento de um produto que deve ser comercializado de acordo com modelo de negócio a ser construído pelas empresas, em conformidade com as suas políticas e negociações. Ao submeter a proposta técnica, as empresas devem não só apresentar qualificações técnicas e informações sobre si, mas, também, detalhar a solução RPA a ser apresentada, além de exibir sua qualificação técnica e experiência na execução dos serviços de RPA, entre outros requisitos expostos no edital.

PUBLICIDADE

A documentação exigida, bem como os critérios que serão analisados estão detalhados no edital. A empresa que apresentar os melhores critérios e parâmetros de vantagem competitiva, será convidada a assinar Termo de Confidencialidade.

A Robotic Process Automation é uma inovação tecnológica de automação de processos que utiliza software de robótica que, visando a produtividade da empresa, automatiza processos que antes só poderiam ser executados com a intervenção humana, como por exemplo: preencher dados cadastrais, cobrar clientes, monitorar tarefas automatizadas e enviar notificações. Esse tipo de software também contribui para a diminuição de erros em tarefas repetitivas, já que muitas vezes o erro é fruto da repetição exaustiva de determinadas operações.