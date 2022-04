Serpro abre consulta para aquisição de solução de rede WiFi 6

O Serpro abriu consulta pública até o dia 4 de maio para aquisição de solução completa de rede sem fio indoor (WLAN), baseada na tecnologia WIFI 6, para os ambientes de conectividade sem fio corporativo da sede e regionais da estatal, além do Ministério da Economia, mediante Ata de Registro de Preços. Os equipamentos e demais itens ofertados deverão ser do mesmo fabricante, possibilitando a adequada integração entre equipamentos, software, gerenciamento e funcionalidade do objeto.

De acordo com o termo de referência, a solução deverá permitir a adição de novos switches e access-points (AP) de forma automatizada, sem a necessidade de prévia configuração, assim como a inclusão de novos componentes na arquitetura de forma plug-and-play ou similar aos mecanismos de Zero-Touch Provisioning.

As soluções deverão ainda e integrar com o Login Único da estatal, com autenticação através de SSO (Single Sign-On) compatível com OpenID Connect 1.0 ou SAML 2.0, implementando as recomendações do protocolo OAuth, disponibilizando plenos direitos aos recursos do sistema aos usuários logados via SSO e com possibilidade de uso de SDK/API para adição, remoção, bloqueio e gestão de usuários.

A rede deve funcionar em 100% das 13 primeiras unidades, mas terá que ser bloqueada nas partes externas das edificações. Outros órgãos poderão aderir, no futuro, a ata de registro de preço, sem necessidade de nova licitação.

Os interessados poderão obter o arquivo do Documento de Consulta Pública aqui. Considerações devem ser enviadas para o e-mail cp-wifi@serpro.gov.br.

