Serede, empresa de serviços da Oi, vai construir rede para a Infraco

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O presidente da Oi, Rodrigo Abreu, afirmou hoje, 13, que a operadora vai prestar serviços para a Infraco, inclusive de construção de redes. A venda do controle da unidade de fibra óptica tem também contratos de contraprestação de serviços específicos. Ele participou de teleconferência com analistas de mercado, realizada extraordinariamente para detalhar a venda do ativo.

De um lado, a Infraco vai fornecer à Oi capacidade de rede FTTH, capacidade B2B, gerenciamento da rede de cobre e STFC e capacidade para os circuitos legados.

PUBLICIDADE

A ClientCo, a unidade de varejo e corporativa da Oi, vai ofertar à Infraco serviços de compartilhamento de infraestrutura e direito de passagem para a implantação de redes.

A Serede, braço de serviços de instalação e manutenção da Oi, será contratada da Infraco. A empresa vai gerenciar e fazer a manutenção das redes da nova companhia. Mas não só. Responsável até aqui pela construção da rede óptica da Oi, a Serede seguirá como projetista e executora da engenharia. Fará survey (análise de campo), implantação das redes FTTH e do backbone óptico.

Os valores previstos nessas trocas de serviços não foram revelados. Abreu lembrou que dependem do fechamento do negócio. Antes, a Justiça ainda precisa realizar um leilão judicial, homologar o vencedor da transação, bem como Anatel e Cade devem dar o sinal verde para o negócio, que deve movimentar, no mínimo, R$ 12,9 bilhões.