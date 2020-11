Sencinet fecha parceria com Evolutio para ampliar vendas na América Latina e na Europa

A Evolutio, empresa especializada na integração de serviços em nuvem, e a Sencinet, empresa originada da compra das operações latino-americanas da BT pelo fundo de investimento CIH Group, assinaram um acordo de colaboração para expandir o alcance de ambas as organizações em seus respectivos mercados.

Através desta colaboração, a Evolutio irá oferecer às empresas espanholas com operações na América Latina uma gama mais completa de serviços e soluções através da Sencinet, que poderá fazer o mesmo com os clientes com interesses no mercado europeu, através da Evolutio.

O acordo abrange todo o portfólio das duas empresas: integração de serviços em nuvem, conectividade e redes, soluções de experiência do cliente, contact center e cibersegurança.

A Sencinet, lançada no mercado em outubro, possui mais de 500 funcionários distribuídos em 16 países (Argentina, Brasil, Ilhas Virgens Britânicas, Equador, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru e EUA), atende cerca de 400 empresas líderes em setores como energia, petróleo e gás, bancário, telecomunicações e varejo, entre outros. A empresa possui uma infraestrutura composta por duas redes de fibra ótica com extensão de 650 km, 2.000 km de linhas alugadas de fibra ótica, quatro centros de dados e uma rede de satélites totalmente integrada capaz de oferecer soluções de conectividade em todo o território Latino-Americano.

Por sua vez, a Evolutio conta com um portfólio de ativos na Espanha que inclui mais de 5.600 quilômetros de rede, 3 centros de dados e 6.100 máquinas virtuais, 270 certificações de cibersegurança, mais de 1.000 especialistas altamente qualificados. (Com assessoria de imprensa)