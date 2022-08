Sencinet fecha parceria com a Nutanix para oferta de serviços de nuvem

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Sencinet acertou uma parceria com a norte-americana Nutanix para a oferta de serviços de nuvem a seus clientes na América Latina – Brasil incluso. A integradora de soluções de infraestruturas de rede havia concluído a implantação de 17 nós da plataforma Nutanix em outubro de 2021.

Segundo a Sencinet, a escolha da Nutanix deveu-se, entre outras coisas, às características de escalabilidade e flexibilidade da plataforma. Como exemplo desta flexibilidade está a possibilidade do uso de mais de um hipervisor, somado aos de outros fabricantes. Além disso, permite a simplificação da gestão ao automatizar inúmeras atividades de TI.

Ainda de acordo com a Sencinet, tecnicamente a parceria com a Nutanix vai permitir que um trabalho que antes antes era feito em etapas e durava de 10 a 15 dias (inserção de um servidor na plataforma), agora será concluído em poucas horas. Com adoção da hiperconvergência, a Sencinet obteve redução de custos e menor consumo de energia elétrica.

Também conseguiu economia de espaço físico, ocupando um décimo do espaço que utilizava antes no data center. A empresa diz que com a automatização de serviços vai liberar a equipe técnica para atividades mais diretamente relacionadas ao negócio.

Segurança

Segundo Danilo Silva, gestor de Produtos de Nuvem Híbrida da Sencinet, soluções específicas para segurança já embutidas na plataforma Nutanix permitem a rápida neutralização de uma ameaça. Ele diz que em caso de suspeita de ataque hacker, é possível tirar aquela máquina da rede e fazer uma análise forense do ambiente em um minuto ou menos.

Na semana passada, a Sencinet havia anunciado que tem novo CISO & Head Of Cyber Security para a América Latina, Gustavo Duani. Disse também que o executivo vai coordenar reestruturação do portfólio de soluções para ampliar a participação da companhia no mercado de cibersegurança.

