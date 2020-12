Senado aprova Vicente Aquino para Conselho Diretor da Anatel

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 15/12, com 35 votos favoráveis, a recondução de Vicente Aquino ao Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O nome do ex-conselheiro segue, agora, para a sanção presidencial.

A Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado aprovou ontem a recondução de Aquino ao colegiado por 12 votos favoráveis e um contrário.

Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza e graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, Aquino tem experiência na área do Direito, com ênfase em Direito Eleitoral e Direito Regulatório. Integrou o Conselho Diretor da Anatel entre janeiro de 2019 e novembro de 2020.

