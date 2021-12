Senado aprova desoneração da folha até 2023

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O Senado aprovou, por votação simbólica, o Projeto de Lei (PL 2.541/2021) que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia até 2023. O Plenário da casa manteve a íntegra do texto aprovado pela Câmara. Agora, o PL segue para sanção presidencial até 31 de dezembro.

O benefício acabaria neste mês, e é defendido por empresas de TI, call centers e operadoras. Terão direito à desoneração da folha de pagamento empresas de comunicação, de tecnologia da informação, de transporte coletivo urbano rodoviário e metroviário, de construção civil e têxtil, entre outras.

Inicialmente, o período de prorrogação previsto no PL original era de cinco anos, mas foi modificado após acordo entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. O benefício permite que as empresas paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta em vez de 20% sobre a folha de salários. Segundo os setores beneficiados, a medida permite a manutenção de 6 milhões de empregos.

O PL 2.541/2021 foi aprovado depois de o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), receber representantes de associações de todos os setores beneficiados pela lei. Durante a reunião, os empresários pediram que a proposta fosse aprovada ainda nesta semana, com o argumento de que a desoneração é uma política bem desenhada, que estimula o investimento e a empregabilidade. Segundo eles, o fim desse mecanismo no contexto da pandemia traria imprevisibilidade e danos ao mercado de trabalho.

Com informações do Senado

PUBLICIDADE