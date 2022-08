Semestre tem queda de 862 mil assinaturas de TV e 1,1 milhão de telefones fixos

No primeiro semestre de 2022, houve queda de 862,8 mil assinaturas de TV (-5%) e 1,1 milhão de telefones fixos (-4%). Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), atualizados na última semana.

No mais recente período apurado, em junho, o país registrava 15.057.165 de assinaturas de TV e 27.536.098 acessos de telefonia fixa.

PUBLICIDADE

As baixas ocorreram em todas as principais teles do país. Entre elas, a maior redução percentual de janeiro a junho nas assinaturas de TV ocorreu na Oi, que passou de 3,1 milhões para 2,9 milhões – ou seja, 8,5%.

A Claro, líder no mercado de TV paga, fechou o semestre com 6,5 milhões de assinaturas– queda de 5,3% em relação a janeiro. A segunda maior prestadora, Sky, chegou a junho com 4,1 milhões de acessos, o que representa uma redução de 4,8%.

Já no mercado de telefonia fixa, a Tim e a Oi dividem as maiores baixas percentuais nas linhas ativas, somando em junho, respectivamente, 764,4 mil (-4,7%) e 8,1 milhões (-4,4%).

Telefonia móvel e banda larga

A Oi também aparece com baixas no serviço de banda larga fixa, que foi mantido pela empresa após venda de braço da telefonia móvel. Enquanto as principais concorrentes tiveram aumento no total de contratos no semestre, a Oi perdeu 76,9 mil – restando em junho 5,1 milhões.

A Claro, líder nacional no mercado de banda larga fixa, incorporou 33,7 mil novos acessos de janeiro a junho, totalizando 9,7 milhões. Em segundo lugar, a Vivo, conectou mais 31,4 mil pontos, somando 6,3 milhões.

Já na telefonia móvel, o país conta com 258.950.670 chips ativos. O número representa um crescimento de 3,2 milhões de acessos no semestre. Já em relação ao mesmo período do ano passado, a alta no serviço móvel é 13,5 milhões novas ativações.

A Vivo lidera a telefonia móvel com 99,1 milhões de chips e a Claro aparece em segundo, com 85,7 milhões. A TIM conta com 68,6 milhões de números. A soma já considera a migração de clientes da Oi realizada no período.

PUBLICIDADE