Sem concorrentes, Highline e Piemonte vão levar Torres e Data Center da Oi

Sem concorrentes, as empresas Highline e Piemonte vão sair vencedores nesta quinta-feira, 26, respectivamente, dos leilões que acontecem num intervalo de 30 minutos entre cada um para a venda dos ativos do Grupo Oi relativos às unidades produtivas isoladas de Torres e Data Center.

Às 14h30 e às 15h serão abertos os envelopes das propostas. Ambas haviam sido apresentadas como competidores preferenciais pela Oi no lançamento do edital. As audiências serão realizadas no gabinete do juiz da sétima Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro, Fernando Viana.

Uma fonte afirmou ao Tele.Síntese que até o dia 19 de novembro não foi apresentada nenhuma nova proposta, com encerramento do prazo previsto e nos editais assinados pelo juiz. Um especialista que acompanha o processo também afirmou que os editais não trazem nenhuma previsão de que poderá haver a apresentação de novas propostas durante as audiências de abertura dos envelopes.

As audiências serão realizadas em razão de o juiz ter rejeitado pedido feito pela operadora Oi com objetivo de tentar antecipar o leilão para o dia 19, último prazo para apresentação de novas propostas. Na ocasião, a empresa alegou que pretendia antecipar abertura das propostas para conseguir receber a primeira parcela da Piemonte ainda este ano. O juiz indeferiu justificando que não havia tempo hábil para antecipar o evento.