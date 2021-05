Seguros crescem 10% no primeiro trimestre do ano

O setor de seguros cresceu 9,9% no primeiro trimestre de 2021, em relação ao mesmo período no ano passado. “O resultado mostra que o seguro começa a viralizar pela sociedade brasileira e a expectativa é que dobre a sua participação no PIB, nos próximos cinco anos”, afirma Solange Paiva Ribeiro, superintendente da Susep – Superintendência de Seguros Privados, durante o lançamento do Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros da Fundação Getúlio Vargas.

A Susep, segundo Ribeiro, tem desenvolvido um árduo trabalho para minimizar os entraves regulatórios e promover uma agenda modernizadora para esse setor. “A chegada do Open Insurance, no próximo semestre, promete eliminar barreiras à entrada e democratizar o acesso ao consumidor e do consumidor a esse mercado”, diz.

Leia a notícia completa no Digital Money Inform

PUBLICIDADE