Seal Telecom tem novo vice-presidente para a América Latina

A integradora de soluções Seal Telecom anunciou Ignacio Lucero como novo vice-presidente para a América Latina. Antes de subir ao posto, o executivo era responsável por criar e executar a estratégia de expansão da empresa nos países hispânicos. Na nova função, assume a liderança também no Brasil.

A mudança está relacionada com a venda da Seal Telecom ao grupo Convergint Techonologies, em 2021. “Estou na empresa desde 2019, onde ingressei como vice-presidente regional e gerente nacional para o Chile. Meu principal desafio é consolidar a expansão da Seal Telecom na América Latina”, afirma Lucero.

O desafio imposto pela Convergint aos diretores é grande. A meta para este ano é mais que dobrar de tamanho, crescendo três dígitos na região.

“Para que este objetivo seja alcançado, o Brasil e México são considerados estratégicos para nossa atuação e pretendemos firmar negócios para automação de ambientes, comunicação unificada, áudio e vídeo e broadcast, especificamente nas áreas de Saúde, Data Center, Educação, Comunicação, Corporate e, principalmente, Segurança”, diz Lucero.

De origem argentina, o novo vice-presidente da Seal Telecom na região possui mais de 15 anos de experiência profissional no mercado de tecnologia, sendo oito anos no Brasil e quatro no Chile. Lucero é formado em marketing pelo Instituto Superior de Vendedores Viajantes (IESEVE-ARG), com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e pós-MBA em negociação empresarial.

Com informações da Seal Telecom

PUBLICIDADE