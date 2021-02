Seal Telecom anuncia dois novos executivos, Richard Carnelossi e Wagner Bernardes

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Seal Telecom anunciou ontem, 25, a chegada de dois novos executivos. Richard Carnelossi e Wagner Bernardes vão assumir as áreas de Serviços Latam e TI Networking, respectivamente.

Carnelossi será o novo diretor de Serviços Latam. Com quase 30 anos de experiência no mercado de tecnologia, atuou em empresas multinacionais e nacionais como Sonda, Lexmark International, e Simpress. Possui conhecimentos de Digital Workplace, Outsourcing de TI e Serviços Gerenciados. Graduou-se em Análise de Sistemas pela Universidade Paulista (Unip) e conta com MBA pela Universidade de São Paulista (USP).

Já Wagner Bernardes atuará como diretor de TI da Seal Telecom. Possui 20 anos de experiência na Indústria de Telecomunicações e Tecnologia da Informação. O executivo já trabalhou em vendas, pré-vendas, desenvolvimento de negócios e gestão de portfólio, canais e equipes. O executivo dispõe de uma combinação de conhecimento técnico, valores de negócios e gestão estratégica.

Bernardes já esteve em empresas como Capgemini, Damovo, Orange Business Service. Ele se formou em administração na Faculdade de Economia em São Luís e tem MBA pela Fundação Instituto de Administração (FIA). (Com assessoria de imprensa)