Se depender do conselho, recursos do Fust saem ainda este ano

O Conselho Gestor do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) está trabalhando contra o tempo para liberar financiamentos com recursos do fundo ainda este ano. A informação é do superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel e titular do conselho, Nilo Pasquali, em painel sobre opções de financiamento para ISPs do INOVAtic Nordeste, nesta quarta-feira, 21.

Segundo Pasquali, para 2023 já estão consignados no orçamento R$ 651 milhões para financiamentos, a maior parte no modelo de crédito reembolsável (R$ 603 milhões), mas ainda depende da lei orçamentária. Para a liberação dos recursos ainda este ano, está sendo esperada a apresentação dos planos de alocação dos recursos dos agentes financeiros, que ainda passará por uma etapa de aprovação.

Pasquali afirmou que as prioridades e os cadernos de programas já foram aprovados. Uma das principais prioridades é a conexão de escolas, que vai receber 18% dos recursos do fundo. As demais são expansão da infraestrutura, construção de redes móveis e de redes de transportes, além de rede de acesso e do subsídio para o acesso.

O superintendente disse que o projeto que combinar mais ações, como expansão da infraestrutura combinado com conexão de escolas públicas, levará vantagem no momento da aprovação. Ou seja, o projeto que equilibrar as necessidades do tomador e o atendimento a políticas públicas fará a diferença na hora da aprovação.

Já o Fundo Garantidor, que terá uma grande importância para os ISPs, ainda está em estudo, disse Pasquali. Porém, afirmou que há uma preocupação muito grande que a liberação dos recursos atende a todo o setor, e não apenas as grandes operadoras. E que a ideia é beneficiar ISPs de todos os tamanhos, por meio da montagem de linhas que contemplem todos os agentes do setor.

O INOVAtic Nordeste é uma realização do Portal Tele.Síntese e acontece até o dia 23, em Recife.

