Scala vai construir data center de R$ 250 milhões em Porto Alegre

A Scala Data Centers anunciou, nesta quinta-feira, 6, a construção do seu primeiro centro de dados na região Sul do País. O complexo, com investimento estimada em R$ 250 milhões, será erguido em Porto Alegre.

A previsão é de que o campi seja inaugurado no segundo trimestre de 2023, com capacidade de 7,2MW. Segundo a empresa, mesmo ainda em obras, o prédio já tem como clientes dois grandes provedores de nuvem e conteúdo.

PUBLICIDADE

A companhia também informou que o data center contará com uma configuração específica para atender à demanda de conexão e computação distribuída (edge) de empresas hyperscale, as quais costumam operar com aplicações robustas e escalonáveis, como as que produzem big data.

Na capital gaúcha, o complexo ficará próximo a pontos de captação de dados, o que deve facilitar o processamento computacional de diversos serviços e aplicações que requerem baixa latência, como metaverso, internet das coisas, telemedicina, carros autônomos e outros impulsionados pela tecnologia 5G.

O prédio, projetado para consumir energia 100% renovável, não deve ser a única iniciativa da empresa no Rio Grande do Sul. Antevendo o crescimento da demanda nos próximos anos, a Scala também planeja instalar um campus na Grande Porto Alegre.

“Estamos criando a infraestrutura necessária para o ecossistema de aplicações explorar o potencial do 5G”, afirma Marcos Peigo, CEO da Scala, em nota.

Segundo estimativa da companhia, o centro de dados de Porto Alegre deve gerar, entre as etapas de construção e operação, mais de 200 empregos diretos e indiretos.

Operação internacional

Nesta semana, a Scala recebeu a licença ambiental para construir o maior data center do Chile. O complexo, a ser erguido em Lampa, na região metropolitana de Santiago, terá 120MW de capacidade total. O prédio deve estar pronto para iniciar as atividades no primeiro trimestre de 2024, com entrega inicial de 30MW.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE