Satisfação do consumidor com a banda larga fixa caiu na pandemia

Consultados pela.Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), consumidores de banda larga, telefonia fixa, telefonia celular e.TV por assinatura de todo o.Brasil indicaram uma melhoria geral nos serviços oferecido, embora tenha havido queda no indicador para a banda larga fixa. A informação é da.Pesquisa de Satisfação e.Qualidade.Percebida 2020, divulgada nesta segunda-feira, 8.

De acordo com o estudo, feito a partir de entrevistas com cerca de 92 mil pessoas entre julho e novembro, a telefonia celular pós-paga teve (em comparação com o ano anterior) a melhor nota do quesito.Satisfação Geral (7,49), seguida da telefonia celular pré-paga (7,45), da telefonia fixa (7,36) e da.TV por assinatura (7,17). No entanto, o serviço de banda larga fixa apresentou resultados piores em relação a 2019, com 6,51 pontos. A nota máxima possível era 10.

Reclamações à banda larga fixa

“Cremos que essa queda nos números da banda larga fixa teve muito a ver com a pandemia do ano de 2020”, explicou o gerente de Interações.Institucionais, Satisfação e.Educação para o.Consumo da Anatel,.Fábio Koleski.

Para ele, outro dado que chamou a atenção da.Agência foi em relação ao número global de reclamações recebidas. Tanto em 2019 quanto em 2020, a média foi de três milhões, porém a quantidade de reclamações referentes especificamente ao funcionamento da banda larga cresceu.

“Por outro lado, não vimos, nos indicadores de rede, interrupções sérias que comprometessem o serviço de forma mais ampla”, ponderou.

Entre as empresas com as piores avaliações estão a.Hughes e a.Oi, com diminuição estatisticamente significativa no estado do.Rio Janeiro.

Telefonia celular pós-paga

Segundo a.Anatel, a marca positiva de 7,49 pontos é o maior indicador entre os serviços pelo quarto ano consecutivo, inclusive com avanços significativos neste ano para disponibilidade, qualidade das ligações e clareza das informações na conta.

