Satélite de startup brasileira será lançado pela SpaceX

PION-BR1 vai para o espaço no dia 10 de janeiro de 2022, a partir de Cabo Canaveral, na Flórida, a bordo do foguete Falcon 9, da SpaceX

O PION-BR1, primeiro satélite construído por uma startup brasileira, será lançado no próximo dia 10 de janeiro de 2022, a partir de Cabo Canaveral, na Flórida. A peça irá para o espaço a bordo do foguete Falcon 9, da SpaceX.

O satélite foi desenvolvido em apenas 7 meses pelos fundadores da startup PION Labs, Calvin Trubiene, Bruno Pinto Costa, Gabriel Yamato e João Pedro Vilas Boas. Segundo a startup, o lançamento do PION-BR1 tem o objetivo de estudar a capacidade de comunicação de longa distância para o “desenvolvimento de uma nova era para o segmento no país”.

O PION-BR1 é considerado um pico satélite, também chamado de “PocketQube”, de apenas 125 cm³. Toda a montagem do equipamento foi feita em um laboratório em São Caetano do Sul, São Paulo.

Parceria

O lançamento via SpaceX acontece graças à parceria da PION Labs com a Alba Orbital, uma empresa que busca facilitar o acesso ao espaço, com medidas que baratearam os envios.

Segundo a assessoria da PION Labs, outras empresas também participarão da missão.

“Mesmo com a corrida espacial iniciada no século passado e retomada nos últimos dois anos, os assuntos do universo ainda são distantes para boa parcela da população. Por isso, queremos democratizar o acesso e aproximar as pessoas do espaço”, diz João Pedro Vilas Boas.

“Em longo prazo, queremos aperfeiçoar essas descobertas e transformá-las em soluções de monitoramento de sustentabilidade e segurança, como muitos players do agronegócio e da preservação da Amazônia, por exemplo, demandam. Em um segundo momento, também pensamos em expandir a atuação para a América Latina”, fala Calvin Trubiene.

Por trás do satélite há uma tecnologia que possui uma conduta de frequência aberta que será recepcionada com a ajuda de radioamadores da AMSAT-BR. A associação foi criada e é mantida por pessoas focadas em estudos de transmissões de ondas eletromagnéticas, novos modos e protocolos de comunicação de sinais, voz, dados ou imagem, em frequências entre 30 kHz e 4 GHz.

Homenagem

O nome PION é uma homenagem ao físico brasileiro César Lattes, um dos responsáveis pela descoberta da partícula subatômica. A trajetória do grupo de criadores começou em 2017, com o desenvolvimento de foguetes para a Spaceport American Cup (SAC), que acontece anualmente nos Estados Unidos.

Em 2020, venceram a licitação da Olimpíada Brasileira de Satélites MCTI, em que disponibilizaram kits educativos para facilitar a aprendizagem com base em projeto de missão espacial. Foi daí que teve origem toda a verba para o financiamento do desenvolvimento do PION-BR1 e seu lançamento.

SpaceX

A Space X, empresa de exploração espacial do bilionário norte-americano Elon Musk, tem utilizado com frequência o foguete reutilizável Falcon 9, que levou o PION-BR1. Somente em janeiro de 2020 a companhia chegou a colocar mais 60 satélites no espaço, também partindo do complexo de lançamento localizado no Cabo Canaveral, na Flórida (EUA).

