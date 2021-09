São Paulo é considerada a cidade mais inteligente do Brasil pelo Connected Smart Cities 2021

Pelo segundo ano consecutivo, São Paulo é a primeira colocada no Ranking Geral do Connected Smart Cities 2021. A capital paulista também está em primeiro lugar entre as cidades com mais de 500 mil habitantes, além das cidades na região Sudeste.

O segundo lugar ficou com Florianópolis (SC), seguido por Curitiba (PR), Brasília (DF) e Vitória (ES). Na sexta posição está São Caetano do Sul (SP), seguida por Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Niterói (RJ) e Salvador (BA).

O resultado do Ranking Connected Smart Cities 2021 foi elaborado pela Urban Systems, em parceria com a Necta. O Ranking mapeia todos os 677 municípios com mais de 50 mil habitantes. O objetivo é definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil. A edição 2021 do estudo conta com 75 indicadores (5 a mais que o ano anterior), que atestam serviços inteligentes nas cidades.

O estudo avalia indicadores de mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia. O primeiro lugar em Urbanismo foi para Curitiba; Mobilidade e Acessibilidade: São Paulo (SP); Meio Ambiente: Balneário Camboriú (SC); Empreendedorismo: Curitiba (PR); Economia: Barueri (SP); Tecnologia e Inovação: Rio de Janeiro (RJ); Saúde: Belo Horizonte (MG); Educação: Vitória (ES); Seguranca: São Caetano do Sul (SP); e Governança: Niterói (RJ).

O Centro de Convenções Frei Caneca sedia, entre hoje e amanhã, a 7a.edição do evento nacional Connected Smart Cities e Mobility, que destaca as cidades mais inteligentes do país. O evento conta com a apresentação do Ranking e com o Prêmio Connected Smart Cities que traz dez finalistas com negócios inovadores para as cidades. Neste ano, o evento acontece presencialmente, nesta quarta e quinta-feira, e, de forma digital, até sexta, 3.

São Paulo em números

Na área da conectividade, a banda larga da capital tem velocidade média de 93,7 Mbps e 99,8% da população tem cobertura 4G. A densidade da banda larga é de 88,6 para cada 100 domicílios. Outros pontos de destaque são: existência de cadastro imobiliário informatizado, georreferenciado e disponibilizado aos cidadãos; agendamento online de consulta na rede pública de saúde, Centro de Controle e Operações (de segurança); independência de empregos do setor público de 85%; e crescimento do número de empregos de 7,68% em 2021.

São Paulo se sobressai em Mobilidade e Acessibilidade, principalmente pela diversidade de modais existentes. A capital é uma das primeiras cidades brasileiras a implantar o bilhete eletrônico no transporte público, que permite pagamento com PIX.

Também é uma das primeiras cidades a contar com semáforos inteligentes para que haja um trânsito mais fluido. A cidade tem mais de 600 km de ciclovias, com uma relação de 5,53 quilômetros de ciclovia por habitante. A frota de veículos de baixa emissão passou de 0,06% para 0,1% do total, o que corresponde a quase 10 mil veículos.

A população da capital paulista detém, em um raio de 100 km, acesso a três dos maiores e mais movimentados aeroportos do país (Congonhas, Guarulhos e Viracopos). Além disso, dispõe de transporte rodoviário interestadual para mais de 940 destinos brasileiros.

São três polos tecnológicos na capital paulista, percentual de 4,4% dos empregos formais no setor de tecnologia, e 4,5% no setor de educação, pesquisa e desenvolvimento. A cidade tem 100% da população urbana atendida com acesso a água, 97% com acesso a esgoto, 99,1% com coleta de resíduos sólidos.

Destaques do ranking

Seis municípios municípios do Sudeste estão entre os 10 mais bem colocados. Duas cidades da região Sul, e uma do Centro-Oeste também são destaques.

Na classificação por região, Brasília (DF) é a 1ª colocada no Ranking do Centro-Oeste. No Nordeste é Salvador (BA). Palmas (TO) representa a região Norte. São Paulo (SP) lidera no Sudeste, e Florianópolis (SC) se destaca no Sul. Jaguariúna (SP) aparece em primeiro lugar entre as cidades de 50 a 100 mil habitantes, e, de 100 a 500 mil, está Vitória (ES). (Com assessoria de imprensa)