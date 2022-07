São Paulo começa a receber novas parabólicas para chegada do 5G

A Siga Antenado anunciou nesta terça, 12, o início do agendamento para a instalação em São Paulo dos kits gratuitos com as novas parabólicas digitais, para a chegada do 5G. O equipamento será distribuído às famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal e que utilizam antenas parabólicas tradicionais para sintonizar canais de televisão.

A mudança é necessária para que o 5G possa ser ativado. Como a nova tecnologia vai operar na mesma frequência da parabólica tradicional (Banda C), a população que utiliza esse serviço para receber sinal de TV aberta deverá substituir seus equipamentos por outros que operam em outra faixa, a Banda Ku. Em breve, o sinal transmitido para as parabólicas tradicionais será interrompido.

PUBLICIDADE

A previsão é que sejam distribuídos e instalados cerca de 27 mil kits gratuitos em São Paulo. O resultado dessa operação será a implementação do sinal 5G e geração de R$ 250 bilhões de impacto na produtividade da economia brasileira até 2035, segundo Leandro Guerra, CEO da Siga Antenado.

O investimento na operação é de R$ 6,3 bilhões, contou Guerra, durante o lançamento da campanha para que as pessoas façam o agendamento, nesta terça.

Concorrência

O anúncio acontece após a chegada do 5G a Brasília, primeira capital a receber a nova tecnologia, e é apenas uma das ações que outras capitais preparam na corrida para a implantação da tecnologia.

Leandro Guerra disse ao TS que a concorrência na oferta da nova tecnologia começa nas capitais que precisam de menos equipamento, as mais preparadas para a implantação do 5G, e primeiras que receberão a tecnologia. Depois de Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo serão as próximas capitais a receber o 5G puro.

Como fazer

A Siga Antenado, que é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel, e que lida com os recursos arrecadados no leilão, avisa que, para efetuar o agendamento para a instalação do kit gratuito, as famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal e que têm antenas parabólicas tradicionais instaladas e em funcionamento devem ligar gratuitamente para o número 0800 729 2404 ou acessar o endereço eletrônico do órgão.

PUBLICIDADE