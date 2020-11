São Paulo coloca 11 soluções inovadoras na linha de frente contra a pandemia

Programa IdeiaGov, do governo estadual, seleciona propostas de organizações públicas, do terceiro setor e empresas para atender demandas governamentais

O Governo de São Paulo colocou na linha de frente ao combate da pandemia o programa de inovação IdeiaGov, lançado em junho deste ano, fruto de uma parceria com o Impact Hub, organização conectada a uma rede global de empreendedores para desenvolver soluções e negócios de transformação.

Na primeira seleção do programa, foram escolhidas 11 soluções entre 178 propostas para uma etapa de pilotagem. As vencedoras vão receber linhas de financiamento e contratação dos produtos criados por órgãos públicos

Trata-se de um projeto voltado a trazer “soluções de mercado e da sociedade para desafios do poder público estadual”, detalhou hoje, 25, o coordenador do programa IdeiaGov, Felipe Massami Maruyama, durante a Feira de Negócios e Congresso Online INOVAtic, que vai de hoje até sexta-feira, 27, promovida pelos portais Tele.Síntese e Ponto ISP.

PUBLICIDADE

Segundo o coordenador, as soluções são direcionadas ao enfrentamento de desafios lançados pelo novo coronavírus. Entre eles, diagnóstico de baixo custo, uso de inteligência artificial para diagnóstico através tomografia e radiografia e a integração leitos hospitalares para uma gestão de equipamentos mais ágil.

Da primeira seleção participaram organizações do terceiro setor, setor privado e órgãos públicos, para enfrentar desafios contra a Covid-19, tendo como diretriz transformar o fluxo em simples e integrado, para consolidar implementações e gerar impacto social.

O projeto atua em 3 eixos para o solucionar os desafios do Governo do Estado de São Paulo por meio da Inovação: HUB de inovação, espaço de conexão entre diferentes atores do ecossistema do empreendedorismo e o governo. O segundo, soluções inovadoras para os desafios, por meio da aceleração de empresas que apresentem resposta inovadoras para resolver desafios públicos enfrentados por órgãos públicos. E terceiro, a conexão dos gestores públicos, com o incentivo a mentalidade de inovação.