Santander tem lucro recorde e mudança de presidente

Mesmo apresentando números que superaram positivamente as projeções do mercado, o Santander vive também a transição na gestão. Na noite de terça-feira, 27, o banco anunciou que Sérgio Rial deixará a presidência do Santander Brasil no fim deste ano, após seis anos no cargo. O executivo assumirá a liderança do Conselho de Administração do banco no país e se manterá também como conselheiro do grupo espanhol. Hoje, o banco reportou crescimento no lucro no segundo trimestre de 2021, de mais de 95%

